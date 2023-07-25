Цінь Ган пробув на посту всього 7 місяців – це найкоротший термін в історії Китаю.

Дивіться також Загравання зі США, коханка чи корупційний скандал: чому зник глава МЗС Китаю

Заміна міністра закордонних справ

Вищий законодавчий орган Китай оголосив про заміну міністра закордонних справ на позачерговому засіданні 25 липня. Новим головою МЗС став попередник Цінь Гана – Ван І. Він був міністром з 2013 до 2022 року, після чого його змінив зниклий дипломат.

Останній раз Цінь Гана бачили на публіці місяць тому – 25 червня. Тоді він зустрічався з офіційними особами Шрі-Ланки, В’єтнаму та Росії в Пекіні. Після цього участь у закордонних поїздках брав участь новопризначений міністр – Ван І. Однак, відповідних на це прав він не мав.

Китай хоче уникнути збентеження, пов’язаного з тим, що Ван І постійно з’являється на зустрічах на рівні міністрів закордонних справ, не маючи відповідної посади,

– заявив Вен-ті Сунг, позаштаний робітник Global China Hub Atlantic Council.

Зокрема Ван І брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) в Індонезії на початку цього місяця. А також був присутній на зустрічі представників з питань безпеки блоку БРІКС.

Причини зникнення міністра

МЗС Китаю заявляло, що Ган має проблеми зі здоров'ям, саме тому не з'являється на публіці. Однак серед мас ширилися чутки про корупційний скандал, політичну боротьбу та навіть коханку. При цьому версії зникнення голови МЗС не завжди цензурувалися. У відповідь на версії зникнення міністра представниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що "нічого не знає".

Ще одною причиною зникнення називають загравання Цінь Гана зі США. Він був колишній послом Китаю в цій країні. Вважалося, що нова політика Пекіна з часом стане стриманішою до Вашингтона, на відміну від політики Ван І.

Раніше політики Китаю теж раптово зникали. Причиною цього стали затримання посадовців для проведення розслідування. Це було рисою антикорупційної компанії Сі Цзіньпіня.