Цень Ган пробыл на посту всего 7 месяцев – это кратчайший срок в истории Китая.

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Замена министра иностранных дел

Высший законодательный орган Китай объявил о смене министра иностранных дел на внеочередном заседании 25 июля. Новым главой МИД стал предшественник Цинь Гана – Ван И. Он был министром с 2013 по 2022 год, после чего его сменил пропавший дипломат.

Последний раз Цинь Гана видели на публике месяц назад – 25 июня. Тогда он встречался с официальными лицами Шри-Ланки, Вьетнама и России в Пекине. После этого участие в заграничных поездках принимал участие новоназначенный министр – Ван И. Однако соответствующих на это прав он не имел.

Китай хочет избежать смущения, связанного с тем, что Ван I постоянно появляется на встречах на уровне министров иностранных дел, не имея соответствующего поста,

– заявил Вен-ти Сунг, внештатный рабочий Global China Hub Atlantic Council.

В частности, Ван И принимал участие во встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии в начале этого месяца. А также присутствовал на встрече представителей по безопасности блока БРИКС.

Причины исчезновения министра

МИД Китая заявлял, что Ган испытывает проблемы со здоровьем, именно поэтому не появляется на публике. Однако среди масс распространялись слухи о коррупционном скандале, политической борьбе и даже любовнице. При этом версии исчезновения главы МИДа не всегда цензурировались. В ответ на версии исчезновения министра представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что "ничего не знает".

Еще одной причиной исчезновения называют заигрывание Цинь Гана из США. Он был бывшим послом Китая в этой стране. Считалось, что новая политика Пекина со временем станет более сдержанной в Вашингтон, в отличие от политики Ван И.

Раньше политики Китая тоже внезапно исчезали. Причиной этого стали задержания должностных лиц для проведения расследования. Это было особенностью антикоррупционной компании Си Цзиньпиня.