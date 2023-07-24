Журналіст 24 Каналу Олексій Печій спробував проаналізувати, чому Цінь Ган не з'являється на публіці вже місяць. Усі версії, від скандалу з коханкою до загравання зі США, – читайте далі в матеріалі.

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У Пекіні не воліють згадувати про Цінь Гана

Напередодні стало відомо, що після великих турне до Пекіна європейських чиновників навесні Китай цього місяця планував відвідати й очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі. Але в МЗС Британії відклали заплановану поїздку Клеверлі через загадкове зникнення міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана.

Видання Bloomberg повідомляє, що міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган вже місяць не з'являється в публічному просторі. Джерела зазначають, що обидві країни розглядають альтернативні дати візиту Клеверлі, але про Цінь Гана в Пекіні не воліють згадувати.

Сьогодні МЗС Китаю нарешті відреагувало на зникнення свого очільника. Речниця зовнішньополітичного відомства Мао Нін раптом доволі коротко заявила, що в неї немає жодної інформації щодо місцезнаходження Цінь Гана.

Цінь, якого вважають досить близьким до голови КНР Сі Цзіньпіна, востаннє з'являвся на публіці 25 червня, про що повідомляється на сайті МЗС Китаю.

Впродовж наступного місяця про нього немає жодних звісток. Він пропустив щорічну зустріч міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), яка відбувалася в Джакарті 11 – 15 липня.

Замість нього у форумі брав участь голова Канцелярії комісії із закордонних справ ЦК КПК Ван Ї, що не зовсім відповідає його статусу. Тоді в МЗС Китаю заявили, що у міністра проблеми зі здоров'ям.

Основні версії, чому зник Цінь Ган

Тривала відсутність інформації про стан Ціня та місце його перебування спричинили велику кількість чуток. Громадськість та китайські ЗМІ активно обговорюють куди ж подівся Цінь Ган.

Якщо проаналізувати китайські не партійні ЗМІ, то серед основних теорій зараз можна виділити одразу декілька.

Теорії щодо зникнення Цінь Гана проаналізували автори глобальної платформи Global Times. Зникнення Цінь Гана влада Китаю пов'язує з проблемами зі здоров'ям.

Проте ця теорія не має популярності серед китайців. Річ у тім, що китайська влада не надала жодних доказів чи хоч конкретики щодо того, що сталося з міністром. На тлі такої невизначеності почали обговорюватися інші теорії.

По-перше, це проблеми зі здоров'ям.

По-друге, моралісти з КПК припускають, що причиною відсторонення може бути навіть коханка Цінь Гана. Йому приписують позашлюбний зв'язок з репортеркою Phoenix TV Фу Сяотянь.

По-третє, мова може йти про корупційне розслідування. Мовляв, статки репортерки, яку називають коханкою Цінь Гана, нібито зацікавили слідчих Китаю. На тлі цього припускається, що його могли втягнути в розслідування, а в такому випадку зникнення означає, що він в закритому режимі перебуває під слідством.

Але найцікавішим є теорія про те, що зникнення Цінь Гана пов'язане із боротьбою за владу в Китаї. Повідомляється, що нібито саме Ван Ї, який нині виступає замість Цінь Гана, міг прибрати з поля зору очільника МЗС Китаю.

Хто та чому міг прибрати Цінь Гана

Звісно це всього лише припущення, але саме теорія про те, що Ван Ї міг прибрати Цінь Гана заслуговує окремої уваги. Річ у тім, що востаннє Цінь Ган був помічений на публіці 25 червня, коли провів зустріч в Пекіні з посадовцями Шрі-Ланки, В'єтнаму та Росії.

Звісно, можна припустити, що Цінь Ган дав зрозуміти Росії, що Китай не виконуватиме всі їх забаганки й тому він раптом зник. Але насправді треба подивитися глибше.

За тиждень до свого зникнення, а саме 18 червня, очільник МЗС Китаю Цінь Ган зустрівся у Пекіні із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

У Держдепі потім заявляли, що Блінкен, який став першим держсекретарем США, що відвідав Китай протягом останніх п'яти років, провів "відверті, змістовні й конструктивні переговори" з Цінем. Про це тоді повідомив речник Держдепу США Метью Міллер.

У той же день помічниця міністра закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн написала твіт, в якому висловила сподівання, що та зустріч допоможе повернути китайсько-американські відносини до того, про що два президенти домовилися на Балі, маючи на увазі зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна на саміті G20.

Непривітним до Блінкена виявився саме голова Канцелярії комісії з закордонних справ ЦК КПК Ван Ї, який відверто давав зрозуміти, що відновлення нормальних стосунків між США та Китаєм – малоймовірне, поки Вашингтон не піде на поступки.

Варто звернути увагу, що наступні візити до Пекіну американських високопосадовців, міністерки фінансів США Джанет Єллен і спецпредставника президента з питань клімату Джона Керрі, проходили вже без присутності міністра закордонних справ Цінь Гана.

Отже, вже лунає припущення, що Цінь Ган почав надто сильно зближуватися з американцями і яструбам в Комуністичній партії це не сподобалося.

Цінь Гана звинувачують у заграванні зі США

Річ у тім, що Цінь Гана називають таким, що заграє зі США. Проте, припускається, що таку позицію йому нав'язала правляча партія для такої собі гри у хорошого та поганого поліцейського у діалозі зі США.

Проте, Цінь Ган – колишній посол Китаю в США і саме його було призначено міністром закордонних справ Китаю наприкінці 2022 року після з'їзду Компартії Китаю.

Але, схоже, що не дарма вже місяць замість Цінь Гана всі зовнішньополітичні зустрічі проводить саме голова Канцелярії Компартії з закордонних справ Ван Ї.

Саме Ван Ї обіймав посаду міністра закордонних справ Китаю з 2013 року і раптом симпатія Сі перейшла на Цінь Гана. Саме Ван Ї вважався прихильником жорсткої політики щодо США.

Все ж варто визнати ще одну деталь – зовнішню політику Китаю визначає все ж Комуністична партія, а точніше керівна комісія із закордонних справ при ЦК КПК, де головою є Ван Ї.

Хоча, під час призначення Цінь Гана все ж лунала думка, що нібито так звана епоха "дипломатії бойових вовків" Ван Ї закінчується, і риторика китайського МЗС стане стриманішою, особливо щодо США. Але, схоже, що все повертається до витоків.