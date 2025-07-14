Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне". Повітряну тривогу в обласному центрі та тергромаді оголосили о 22:59 неділі, 13 липня.

Дивіться також Це неймовірно дорого: чи здатна Росія запускати 1000 "Шахедів" щоночі

Що відомо про нічну атаку?

Під час чергової нічної атаки "Шахедами" близько 01:21 вибухи пролунали у Дніпрі.

Напередодні, о 00:36, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів в напрямку міста. Станом на 01:13 було відомо про БпЛА на півночі та в центральній частині Дніпропетровщини із західним і південно-західним курсом.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.