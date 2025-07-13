Росіяни планують масштабувати виробництво дронів та, за даними західних ЗМІ, невдовзі зможуть атакувати нашу країну 1000 БпЛА. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, наскільки реальна така лякаюча перспектива.

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Скільки коштуватиме Росії виробництво "Шахедів" на місяць?

Шарп наголосив, що Росія наприкінці 2024 року вийшла на рівень виготовлення БпЛА у 9 тисяч на місяць. Якщо припустити, що виробництво було збільшене до 1000 на місяць та відповідно до 12 тисяч на рік, і йдеться саме про безпілотники Shahed-136, а не про дрібні дрони і не про імітатори, то це дуже далекі показники.

Це дуже багато та дуже дорого. Інформація про те, що вартість "Шахеда" становить приблизно 20 тисячі доларів, є непереконливою. Іранці намагалися продати росіянам ці дрони за 150 тисяч доларів,

– підкреслив він.

Навіть якщо припустити, що масштабування виробництва та удосконалення могло привести до його здешевлення, однак воно не може бути суттєвим.

Якщо один безпілотник коштуватиме приблизно 100 тисяч доларів, це означає, що для його виготовлення потрібні наукомісткі елементи, і що виробництво має бути дуже масштабним та, за його словами, дуже коштовним.

Проста арифметика: 10 "Шахедів" будуть коштувати один мільйон доларів, а якщо виготовляти 100 БпЛА на добу, їхня вартість складатиме 10 мільйонів. Це дуже суттєва цифра. Не відомо, чи має Росія можливості витратити 300 мільйонів на місяць тільки на "Шахеди",

– підкреслив військовий оглядач.

При цьому є ще супутні витрати. Якщо використовується така велика кількість дронів, то потрібно утримувати велику кількість персоналу. Також потрібні витрати на логістику, зберігання, перевезення, ремонт, тестування. При чому йдеться не тільки про гроші, але й про людський ресурс.

Тому атаки однією тисячею "Шахедів" кожного дня – це недосяжна кількість для росіян ані з фінансового, ані з виробничого погляду,

– наголосив Давід Шарп.

Проте концентровані атаки з великою кількістю обманок, які справляють враження масованості, впродовж усієї ночі раз в певний проміжок часу, Росія буде реалізовувати.

Зазначимо, що видання The Economist пише про те, що росіяни можуть збільшити кількість "Шахедів", які запускають впродовж доби по території України. Журналісти пишуть, що у 2024 році окупанти виробляли близько 300 безпілотників на місяць. Проте у 2025-му таку ж кількість вони випускають менш ніж за три дні. Ба більше, росіяни планують ще збільшити виробництво безпілотників до 500 на день. Це означає, що масові атаки в 1000 дронів можуть стати реальністю.