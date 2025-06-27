Цей безпілотник також відомий як "Герань-2". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Компоненти оновленого Shahed-136

ГУР на порталі War&Sanctions оприлюднило дані про модернізований безпілотник Shahed-136, який нещодавно збили на Сумському напрямку. Це дрон з нової серії, які мають серйозні технічні оновлення конструкції.

У дослідженому зразку виявлено мінікомп'ютер Nvidia Jetson Orin. Він спеціалізований на завданнях штучного інтелекту та відеоаналізу, а також має інфрачервону камеру. Обладнання дозволяє дрону автоматично виявляти цілі й наводитись на них. Така технологія вже використовувалась Росією в дронах V2U.

Бойова частина Shahed-136 (Герань-2) MS001 / Фото War&Sanctions

За даними розвідки, також оновлено супутникову навігаційну систему Nasir. Тепер вона стала восьмиканальною та має антену з чотирьох елементів. Схожі системи раніше виявляли на "Шахедах" російської збірки. Крім того, дрон оснащений радіомодемом і підсистемою для передачі відео, телеметрії чи групового управління.

У ГУР вважають, що така модернізація свідчить про обмін технологіями між Іраном і Росією. Результати цієї співпраці потенційно можуть бути використані й поза межами війни в Україні. Зокрема, для дестабілізації ситуації на Близькому Сході.

До слова, в Україні з'явився власний аналог російських керованих авіабомб. Також українська армія має в арсеналі американські JDAM-ER, які продемонстрували хороші результати. Втім, це дорога зброя, і її запаси обмежені.