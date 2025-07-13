Россияне планируют масштабировать производство дронов и, по данным западных СМИ, вскоре смогут атаковать нашу страну 1000 БПЛА Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, насколько реальна такая пугающая перспектива.

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Сколько будет стоить России производство "Шахедов" в месяц?

Шарп отметил, что Россия в конце 2024 года вышла на уровень изготовления БПЛА в 9 тысяч в месяц. Если предположить, что производство было увеличено до 1000 в месяц и соответственно до 12 тысяч в год, и речь идет именно о беспилотниках Shahed-136, а не о мелких дронах и не об имитаторах, то это очень далекие показатели.

Это очень много и очень дорого. Информация о том, что стоимость "Шахеда" составляет примерно 20 тысяч долларов, являются неубедительными. Иранцы пытались продать россиянам эти дроны за 150 тысяч долларов,

– подчеркнул он.

Даже если предположить, что масштабирование производства и усовершенствование могло привести к его удешевлению, однако оно не может быть существенным.

Если один беспилотник будет стоить примерно 100 тысяч долларов, это означает, что для его изготовления нужны наукоемкие элементы, и производство должно быть очень масштабным и, по его словам, очень дорогим.

Простая арифметика: 10 "Шахедов" будут стоить один миллион долларов, а если изготавливать 100 БпЛА в сутки, их стоимость будет составлять 10 миллионов. Это очень существенная цифра. Не известно, имеет ли Россия возможности потратить 300 миллионов в месяц только на "Шахеды",

– подчеркнул военный обозреватель.

При этом есть еще сопутствующие расходы. Если используется такое большое количество дронов, то нужно содержать большое количество персонала. Также нужны расходы на логистику, хранение, перевозку, ремонт, тестирование. При чем речь идет не только о деньгах, но и человеческий ресурс.

Поэтому атаки одной тысячей "Шахедов" каждый день – это не достижимое количество для россиян ни с финансовой, ни с производственной точки зрения,

– отметил Давид Шарп.

Однако концентрированные атаки с большим количеством обманок, которые производят впечатление массированности, в течение всей ночи возможны раз в определенный промежуток времени, Россия будет реализовывать.

Отметим, что издание The Economist пишет о том, что россияне могут увеличить количество "Шахедов", которые запускают в течение суток по территории Украины. Журналисты пишут, что в 2024 году оккупанты производили около 300 беспилотников в месяц. Однако в 2025-м такое же количество они выпускают менее чем за три дня. Более того, россияне планируют еще увеличить производство беспилотников до 500 в день. Это означает, что массовые атаки в 1000 дронов могут стать реальностью.