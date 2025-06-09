Издание The Economist прогнозирует, что россияне могут запускать каждую ночь по 1000 дронов. Как отметил 24 Каналу офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, такое количество выглядит не слишком реалистичным.

Читайте также Били дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: все о последствиях массированной атаки 6 июня

Россия будет усиливать террор

По словам военного, 1000 "Шахедов" – это слишком много. Запускать столько каждую ночь невозможно. Однако россияне могут поставить себе такую задачу и запускать 1000, например, дважды в месяц. К сожалению, это вероятно.

Стоит вспомнить, что в начале июня 2025 года на закрытом заседании в сенате выступал заместитель руководителя Офиса Президента Украины полковника Павел Палиса. Он озвучил определенные разведданные, которые затем появились в СМИ. Говорится о стратегической задаче россиян оккупировать территории Украины к востоку от Днепра и отрезать нас от Черного моря.

Сегодня это невозможно, но если у нас будут серьезные проблемы с армией, наполнением живой силой, рекрутингом людей, то такая история может произойти. Например, в 2025 году россияне хотели выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Это вполне вероятно,

– сказал офицер ВСУ.

Понятно, что Украина делает определенные шаги для противодействия. Например, есть пилотные программы по контрактов для людей 18 – 24 года. Также состоялась реформа по закупкам в бригадах. Если раньше бригада имела 5 миллионов гривен ежемесячно на закупку дронов, то сейчас этот бюджет вырос до более 30 миллионов в месяц. Так качественнее начала работать закупочная система в Вооруженных Силах.

Если подытожить, то враг накапливает силы, увеличивать производство дронов, будет терроризировать нашу страну. Ведь летом состоится так называемое учение "Запад – 2025" в Беларуси, которое в прошлый раз закончилось полномасштабным вторжением,

– отметил Андрей Ткачук.

Украина пытается искать решения, проводим тяжелые реформы, ведь на четвертый год войны они не могут даваться легко. Но постепенно мы это сделаем, меняя подходы к управлению в армии.

Напомним, несколько дней подряд Россия массированно атаковала Украину дронами. Например, в ночь на 9 июня оккупанты выпустили 479 дронов. Взрывы раздавались в ряде областей, есть пострадавшие.