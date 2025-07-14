Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспильне". Воздушную тревогу в областном центре и тергромаде объявили в 22:59 воскресенья, 13 июля.

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Что известно о ночной атаке?

Во время очередной ночной атаки "Шахедами" около 01:21 взрывы прогремели в Днепре.

Накануне, в 00:36, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в направлении города. По состоянию на 01:13 было известно о БпЛА на севере и в центральной части Днепропетровщины с западным и юго-западным курсом.

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