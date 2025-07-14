В результате удара повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

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Что известно о последствиях удара?

Во время очередной ночной атаки "Шахедами" в результате ударов по Чугуеву было повреждено промышленное предприятие.

По предварительной информации начальницы Чугуевской городской военной администрации Галины Минаевой, раненых нет.

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Напомним, накануне, вечером 13 июля, взрывы также прогремели накануне вечером 13 июля на Полтавщине. Силы и средства ПВО сбили большинство средств поражения, однако есть разрушения. В Полтавской общине повреждены 3 жилых дома, ранен человек.

Кроме того, ударные дроны атаковали Николаев – после взрывов в 20:16 в городе начался пожар.