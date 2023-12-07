Авторы материала предположили, что бывший глава китайского министерства мог умереть от пыток или покончить с собой. Однако эту информацию невозможно проверить из-за непрозрачности системы КНР.

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Цинь Ган мог умереть в июле 2023 года

Журналисты Politico подчеркнули, что Цинь Ган играл решающую роль в надзоре за взаимоотношениями президента Си Цзиньпина с иностранными высокопоставленными лицами с 2014 по 2018 год. После короткого периода пребывания заместителя министра иностранных дел Цинь Ган в июле 2021 года был быстро назначен послом в Вашингтоне, а лишь через 18 месяцев он стал министром иностранных дел.

Однако 25 июня 2023 года Цинь Ган загадочным образом исчез из виду после встреч в Пекине с министрами иностранных дел Шри-Ланки и Вьетнама, а также заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Слухи о его исчезновении поначалу обращались вокруг романа с репортером китайской телекомпании Phoenix TV, по имени Фу Сяотян. Авторы материала подчеркнули, что, по непроверенной информации, он с ним начал ребенка, который является гражданином США.

Со всем тем инсайдеры, имеющие доступ к высокопоставленным чиновникам, раскрыли, что истинная причина внезапного исчезновения Цинь Гана заключается в его участии в гораздо более серьезном скандале. Сообщается, что в этом скандале фигурируют министр обороны и несколько генералов, управлявших ракетными войсками Китая, ответственными за программу ядерного оружия страны.

Примечательно, что примерно в то же время, когда исчез Цинь Ган, главнокомандующий ракетными войсками Ли Ючао, его заместитель Лю Гуанбинь и бывший заместитель Чжан Чжэнчжун также пропали без вести. Все они были официально уволены и заменены офицерами Военно-Морских и Военно-воздушных сил, что является чрезвычайно редким явлением, поскольку старшие командиры ракетных подразделений обычно получают повышение по службе.

После признания чистки в ракетных войсках Ли Шанфу, который был назначен министром обороны Китая президентом Си Цзиньпином в марте 2023 года, также исчез. В конце октября было объявлено о его официальном увольнении, что еще больше углубило интригу вокруг этого скандала.

Напоследок журналисты отметили, что, учитывая непрозрачность китайской системы, невозможно окончательно подтвердить эти сообщения. Китайское правительство также не комментирует внутреннюю работу Коммунистической партии. Предполагается, что министр мог умереть в госпитале для чиновников в Пекине.

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