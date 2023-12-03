Об этом Владимир Зеленский отметил в интервью Associated Press, передает 24 Канал. Впрочем, вопреки истории или экономике, останется только политика.
Смотрите также Новая "демократия" Орбана: почему Венгрия становится частью "Глобального Юга"
Китай изберет сторону
Владимир Зеленский отметил, что Украине безусловно важна поддержка Китая, однако Си Цзиньпин попытается балансировать – из-за исторических или экономических факторов. Однако, в конце концов, остается только политика. Путь является или справедливым или вне закона.
Есть безусловные вещи, которые лидеры должны поддерживать без исключений для человека или государства. Это касается вопросов ядерной безопасности, территориальной целостности, суверенитета государства, справедливости, вызовов из депортации детей, продовольственной безопасности.
Они понимают, что есть вещи, являющиеся красными линиями, которые нельзя переходить,
– отметил Зеленский.
Президент государства подчеркнул, рассматривая вопрос с этой стороны, он хотел бы, чтобы Китай поддержал формулу мира.
Позиция Китая в войне
- Журналисты со ссылкой на свои источники утверждают, что российские и китайские бизнесмены тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, что соединяет Россию с Крымом Одна из крупнейших строительных компаний Поднебесной уже заявила о готовности принять участие.
- При этом официально Китай не выражает поддержки России – Си Цзиньпин даже не появился на саммите G20, где выступал Владимир Путин Китай не заинтересован в усилении России. Также вполне возможно, что США и Китай достигли определенных договоренностей по стране-террористке.
- Долгожданная личная встреча президента США Джо Байдена и руководителя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско состоялась 15 ноября. Спустя Си Цзиньпин заявил, что Китай готов быть партнером и другом США, являющийся безусловно плохим сигналом для России.