Политолог Валентин Гладких в эфире 24 Канала объяснил, что несмотря на связь Китая с Россией, позиция Си Цзиньпина не утешительна для россиян. И это еще раз подтвердило отказ лидера КНР участвовать в виртуальном саммите G20, где будет выступать Путин.

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Что задумал Китай

Если отказ от участия в виртуальном форуме со стороны Джо Байдена не вызывает удивления, этого не скажешь о решении лидера КНР Си Цзиньпина. Еще месяц назад Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались в Пекине на полях форума "Один пояс – один путь". После этого в России хвастались "крепкой дружбой" с Китаем.

Однако на практике непохоже, что дела обстоят так хорошо, как об этом думали россияне.

Китай не заинтересован в усилении России. Китай заинтересован в ослаблении России, потому что в результате войны против Украины Россия фактически оказалась в колониальной зависимости от Китая, и даже от Индии. Позиция США и Китая в этом показательна,

– подчеркнул Валентин Гладких.

Не исключено, что на недавней встрече Джо Байден и Си Цзиньпин серьезно обсуждали проблему России и, возможно, о чем-то договорились в ходе разговора.

"Речь не о будущем Украины, а о будущее построссийского пространства, как там разделят сферы влияния. Китай опасается, что в результате ослабления или исчезновения России усилятся антикитайские настроения, Европа и США наоборот – что усилится Китай, создавая дополнительные угрозы», – отметил политолог.

Однако у США, Европы и Китая есть общий страх: что вследствие ослабления или развала России там образуются деструктивные, террористические субъекты. Есть угроза того, что во многих нынешних республиках России могут распространиться радикальные религиозные группировки.

Валентин Гладких об отказе Китая и США участвовать в саммите G20: смотрите видео

Никому не выгодна победа России

"Безусловно, это вынуждены учитывать. Но подчеркиваю, что никто в мире не заинтересован в усилении России. В лучшем случае - за этим пассивно наблюдают или косвенно помогают, чтобы Россия не коллапсировала до того, как они между собой договорятся", - подчеркнул Гладких. .

Ни у одной страны нет желания помогать России настолько, чтобы она победила в войне против Украины. Или по крайней мере вышла из войны окрепшей.

Позиция США и Китая в этом аспекте показательна. Тем более, после встречи лидеров этих государств. Это очень показательно и дает нам основания делать предположение о том, что, возможно, они достигли определенного консенсуса по поводу будущего построссийского пространства.

– подытожил политолог.

Обратите внимание! Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина прошла в Сан-Франциско 15 ноября. Основная часть переговоров прошла за закрытыми дверями, так что нельзя сказать наверняка о договоренностях лидеров. Однако, по убеждению Владимира Зеленского, встреча была удачной для Украины и будет иметь положительные последствия в дальнейшем.

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