Політолог Валентин Гладких в ефірі 24 Каналу пояснив, що попри зв'язок Китаю з Росією, позиція Сі Цзіньпіна не є втішною для росіян. І це ще раз підтвердила відмова лідера КНР брати участь у віртуальному саміті G20, де виступатиме Путін.

Варто переглянути Таємні переговори та розрядка 2․0 для світу: про що домовлялися Байден та Сі в США

Що задумав Китай

Якщо відмова від участі у віртуальному форумі з боку Джо Байдена не викликає здивування, то цього не скажеш про рішення лідера КНР Сі Цзіньпіна. Іще місяць тому Владімір Путін та Сі Цзіньпін зустрічалися у Пекіні на полях форуму "Один пояс – один шлях". Після цього у Росії вихвалялися "міцною дружбою" з Китаєм.

Однак на практиці не схоже, що справи йдуть так добре, як про це думали росіяни.

Китай не зацікавлений в посиленні Росії. Китай зацікавлений у послабленні Росії, тому що внаслідок війни проти України, Росія фактично опинилась у колоніальній залежності від Китаю, та навіть від Індії. Позиція США та Китаю в цьому є показовою,

– наголосив Валентин Гладких.

Не виключено, що на нещодавній зустрічі Джо Байден та Сі Цзіньпін серйозно обговорювали проблему Росії і, можливо, про щось таки домовились у ході розмови.

"Мовиться не про майбутнє України, а про майбутнє постросійського простору, як там поділять сфери впливу. Китай побоюється, що внаслідок послаблення чи зникнення Росії посиляться антикитайські настрої, Європа та США навпаки – що посилиться Китай, створюючи додаткові загрози", – зауважив політолог.

Однак у США, Європи та Китаю є спільний страх: що внаслідок послаблення чи розвалу Росії там утворяться деструктивні, терористичні суб'єкти. Є загроза того, що в багатьох теперішніх республіках Росії можуть поширитись радикальні релігійні угруповання.

Валентин Гладких про відмову Китаю та США брати участь у саміті G20: дивіться відео

Нікому не вигідна перемога Росії

"Безумовно, це змушені враховувати. Але підкреслюю, що ніхто у світі не зацікавлений у посиленні Росії. В кращому випадку – за цим пасивно спостерігають або ж опосередковано допомагають, щоб Росія не колапсувала до того, як вони між собою домовляться", – підкреслив Гладких.

У жодної країни немає бажання допомагати Росії настільки, щоб вона перемогла у війні проти України. Або принаймні вийшла із війни зміцнілою.

Позиція США та Китаю в цьому аспекті є показовою. Тим паче після зустрічі лідерів цих держав. Це дуже показово і дає нам підстави робити припущення про те, що, можливо, вони досягнули певного консенсусу з приводу майбутнього постросійського простору,

– підсумував політолог.

Зверніть увагу! Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна відбулась у Сан-Франциско 15 листопада. Основна частина перемовин пройшла за зачиненими дверима, тож не можна сказати напевне про домовленості лідерів. Однак, за переконанням Володимира Зеленського, зустріч була вдалою для України і матиме позитивні наслідки надалі.

Путін виступив на G20: що відомо