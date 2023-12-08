3 декабря в Венесуэле прошел референдум о территориальных претензиях к Гайане. 95% участников референдума поддержали присоединение к стране спорной территории Эссекиба. Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что этот конфликт напрямую касается США.

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Ситуация играет на руку России

Претензии Венесуэлы к региону возобновились недавно, когда там обнаружили месторождения нефти и газа.

В конце концов, добыча нефти в Гайане не просто донимает Венесуэлу, но может несколько сбалансировать нефтяной рынок на фоне сокращения добычи нефти ОПЕК+. В этом контексте просматривается связь Венесуэлы и России, страдающей ценовым потолком на нефть.

Совпало несколько интересов. Я считаю, это удачный шаг России – да, это враг, но он разумно поступает. В частности, США рассматривали Венесуэлу как резерв нефти, который может и заменить Россию. Сейчас же США оказываются в непростой ситуации,

– заметил Тарас Загородний.

Если Венесуэла действительно начнет агрессию в отношении Гайаны, то придется вводить санкции и против нее. Или даже вводить на ее территорию военный контингент.

"Не исключено, что Венесуэла может больше говорить, чем что-то будет делать, выбивая для себя дополнительные преференции Соединенных Штатов. Потому что армия Венесуэлы 50 – 60 тысяч, а армия Гайане – 12 тысяч. Приведет ли это к длительному конфликту, который будет иметь последствия – теоретически да", – отметил политолог.

В то же время, в перспективе для Соединенных Штатов это не создаст большой угрозы или проблем.

Отвратит ли конфликт внимание США

Контакты российского руководства с Венесуэлой ни для кого секрет. Там россияне даже хотели размещать стратегические бомбардировщики, однако эти планы Кремля быстро.

Думаю, они пытаются разжечь там конфликт, чтобы расширить точки напряжения по всему миру, прежде всего для Штатов. Потому что война на Ближнем Востоке все никак не разгорается, как этого хотелось бы России.

– добавил Загородний.

Однако не стоит беспокоиться о том, что внимание США с войны в Украине может сместиться на потенциальный конфликт между Венесуэлой и Ганой. По меньшей мере потому, что это совсем не соразмерные ситуации. Даже по сравнению с арабо-израильским конфликтом.

"Все же арабо-израильский конфликт поддерживается все долгое время, есть огромное количество поддерживающих его мусульманских стран. У них есть финансовый ресурс для этого. Думаю, до Гайаны никому дела не будет", – подчеркнул политолог.

В конце концов у США есть рычаг давления на Венесуэлу. Так что, вероятно, будут делать все, чтобы решить эту проблему еще в зародыше.

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