3 грудня у Венесуелі пройшов референдум про територіальні претензії до Гаяни. 95% учасників референдуму підтримали приєднання до країни спірної території Ессекіб. Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що цей конфлікт безпосередньо стосується США.

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Ситуація грає на руку Росії

Претензії Венесуели на регіон відновились нещодавно, коли там виявили родовища нафти й газу.

Зрештою, видобуток нафти в Гаяні не просто дошкуляє Венесуелі, але й може дещо збалансувати нафтовий ринок на тлі скорочення видобутку нафти ОПЕК+. В цьому контексті проглядається зв'язок Венесуели та Росії, яка страждає від цінової стелі на нафту.

Збіглось декілька інтересів. Я вважаю, це вдалий крок Росії – так, це ворог, але він розумно вчиняє. Зокрема, США розглядали Венесуелу як резерв нафти, який може і замінити Росію. Зараз же США опиняються у непростій ситуації,

– зауважив Тарас Загородній.

Якщо Венесуела справді розпочне агресію щодо Гаяни, то доведеться запроваджувати санкції і проти неї. Або ж навіть вводити на її територію військовий контингент.

"Не виключено, що Венесуела може більше говорити, ніж щось робитиме, вибиваючи для себе додаткові преференції Сполучених Штатів. Тому що армія Венесуели 50 – 60 тисяч, а армія Гаяни – 12 тисяч. Чи призведе це до довготривалого конфлікту, який матиме наслідки – теоретично так", – зазначив політолог.

Водночас в перспективі для Сполучених Штатів це не створить великої загрози чи проблем.

Чи відверне конфлікт увагу США

Контакти російського керівництва з Венесуелою ні для кого є секретом. Там росіяни навіть хотіли розміщувати стратегічні бомбардувальники, однак ці плани Кремля швидко.

Думаю, вони намагаються розпалити там конфлікт, щоб розширити точки напруження по всьому світу, насамперед для Штатів. Тому що війна на Близькому Сході все ніяк не розгоряється, як цього хотілося б Росії,

– додав Загородній.

Однак не варто перейматись щодо того, що увага США з війни в Україні може зміститись на потенційний конфлікт між Венесуелою та Ганою. Щонайменше тому, що це геть не співмірні ситуації. Навіть у порівнянні з арабо-ізраїльським конфліктом.

"Все ж арабо-ізраїльський конфлікт підтримується все довгий час, є величезна кількість мусульманських країн, які його підтримують. У них є фінансовий ресурс для цього. Думаю, до Гаяни нікому справи не буде", – наголосив політолог.

Зрештою, у США є важіль тиску на Венесуелу. Тож, ймовірно, робитимуть усе, щоб розв'язати цю проблему ще в зародку.

Конфлікт між Венесуелою та Ганою: що потрібно знати