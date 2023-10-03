Цьогорічний вересень у Києві став найтеплішим за останні 140 років

Перший місяць осені був надзвичайно теплим. Особливо це на собі могли відчути мешканці Києва. Адже вересень став найтеплішим у столиці з 1881 року.

Про температурний рекорд розповіли 2 жовтня у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Середньомісячна температура була на майже 4 градуси вища за кліматичну норму.

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Найтепліший за понад 140 років

Отже, у вересні 2023 року середньомісячна температура повітря сягала позначки у +18,8 градуса за Цельсієм. А це на 3,9 градуса вище, якщо порівнювати з кліматичною нормою. Таким чином перший місяць осені став найтеплішим у Києві з 1881 року.

Але це ще не все. За місяць у Києві зафіксували три температурні рекорди. Так, 10 вересня було найхолодніше – під ранок температура знизилася до +9,1 градуса за Цельсієм. Тим часом найтепліше було 24 вересня, коли повітря прогрілося до +29,1 градуса за Цельсієм після полудня.

Крім того, цьогорічний вересень – 12-й серед найсухіших з 1891 року. Водночас на проспекті Науки, 37 опадів випало на 8 міліметрів більше або ж на 14% більше за кліматичну норму.

Якою буде погода у жовтні

Українці вже можуть відчути на собі, що з перших днів місяці знизилася температура. Водночас варто очікувати, що жовтень теж буде теплим.

Синоптик Ігор Кібальчич звернув увагу на дані провідних світових центрів. За його словами, жовтень на величезних теренах Європи найімовірніше буде теплим, навіть якщо порівнювати з новими кліматичними нормами.

Синоптик зазначив, що впродовж жовтня переважатиме антициклональний характер циркуляції. Це стане причиною дефіциту опадів, який у багатьох регіонах спостерігався у вересні цього року.

Активніші атмосферні фронти та серії циклонів можливі як у північній, так і північно-західній частинах Європи. Втім, здебільшого впродовж першої декади місяця. Опади в Україні будуть, але їх буде мало.

Оскільки переважання високого атмосферного тиску сприятиме розмиванню атмосферних фронтів та хмарності у їх межах,

– пояснив Кібальчич.

Тим часом у другій декаді місяця варто очікувати на розвиток потужного антициклону над північним сходом Європи. Він також зміщуватиметься поступово до більш південних широт.