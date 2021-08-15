Ми втратимо інструмент стримування Росії, – Верещук про запуск "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" є ризикованим фактором небезпеки не тільки для України, а й для всієї Європи. Добудова газогону становить велику загрозу для нашої країни.

До того ж для України транзит газу, який буде продовжуватись ще деякий час, певною мірою гарантує безпеку. Таку думку в програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловила депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

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Вона підкреслила, Росія намагається тиснути на нас ще й через енергетику. Якщо в України не буде на сьогодні такого транзиту газу, ми втратимо не лише гроші.

Транзит через Україну був і залишається інструментом стримування для Росії. Їй важливо, щоб Європа знала, що "Газпром" є начебто надійним партнером,

– відзначила нардепка.

Вона пригадала, як Росія чимало разів шантажувала Європу транзитом через Україну. Але завжди це питання розв'язувалось. І транспортування блакитного палива відновлювали через тиждень – 10 днів. Відтак недобудова "Північного потоку-2" для нас є фактором безпеки.

Верещук: "Північний потік-2" був започаткований не у 2014 році

За словами Верещук, ідея газопроводу "Північний потік-2" була започаткована ще раніше, ніж у 2014 році. Це сталося після того, як Україна не пішла на консорціум з Росією та Німеччиною у 2001 році. Тоді другий президент Леонід Кучма говорив прямо, що наша країна постраждає, а Кремль зробить все, аби тиснути навіть на Європу.

"Як ви знаєте, було побудовано багато ниток. Ми маємо і "Північний потік-1", і "Турецький потік", і "Силу Сибіру" та багато ниток газопроводів, які обходять Україну. Чи завадило це Росії? Ні, не завадило. Але чи, можливо, це було б ще одним додатковим важелем для них? Так, було б.", – зауважила вона.

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