Іноземці, які служать у Нацгвардії, зможуть отримати громадянство України у спрощеному порядку
У четвер, 12 січня, парламент прийняв закон, який дозволяє іноземцям, що служать в Нацгвардії, легально знаходитися в Україні. Крім того, закон передбачає одертимання зарплат на рівні з українськими військовими та багато інших можливостей.
Як повідомили 24 Каналу, законопроєкт ініціювала депутатка Олександра Устінова. "За" проголосував 321 народний депутат.
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Що передбачає закон
Законопроєкт дозволяє іноземцям, які служать у Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ), Національній гвардії України та підконтрольних їй батальйонах, легально знаходитися на українській території, у спрощеному порядку подаватися на імміграцію та набувати українського громадянства.
Фактично він зрівнює в правах іноземців у Національній гвардії та ДССТ з тими іноземцями, які воюють у складі ЗСУ.
Які обмеження були раніше
Як повідомляє Устінова, раніше низкою прав в Україні були наділені лише ті іноземці, що служать в ЗСУ. Іноземні добровольці були фактично безправними, дехто навіть не мав права на перебування на території України.
При цьому, за словами депутатки, вони не могли ні отримати українське громадянство, ні повернутися додому, бо там на них чекало, у кращому випадку, ув'язнення.
А якщо такий воїн потрапляв у полон, його було неможливо обміняти. Цим законопроєктом ми вирішуємо цю проблему,
– зазначила Устінова.
Також вона додала, що цей законопроєкт стосується зарплат іноземних військових. Відтепер вони будуть такими ж, як і в українських нацгвардійців.
Ба більше, спрощується також й процедура вступу на службу. Іноземці, охочі захищати Україну, зможуть звертатися з цього приводу напряму до військової частини, в якій хочуть служити, оминаючи військкомати.
Депутатів-зрадників позбавлятимуть громадянства
- 10 січня 2023 року Володимир Зеленський позбавив українського громадянства чотирьох народних депутатів України: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Після підписання Указу Президента України Верховна Рада має внести відповідну постанову.
- Народна депутатка Євгенія Кравчук переконана, якщо інші депутати отримають підозри, то розслідування відбуватиметься відповідно до закону. Проте, як зазначає Кравчук, процес не такий швидкий, як того хотілося б, але він єдиний законний.
- Крім того, депутатка зауважила, що в Конституції України вказані умови, за яких народних депутатів можуть позбавити мандатів. Втрата чи відсутність українського громадянства є однією з конституційних умов.