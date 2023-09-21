Рада ухвалила закон про нацменшини: це одна з вимог для переговорів про членство України в ЄС

21 вересня Верховна Рада зробила черговий важливий крок назустріч євроінтеграції. Мовиться про ухвалення правок до закону про національні меншини.

Про їхнє ухвалення розповіли відразу кілька народних депутатів – Ярослав Железняк та Ірина Геращенко. За законопроєкт № 9610 свої голоси віддали 318 народних обранців.

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Які права регулює відповідний документ

Законопроєкт № 9610 передбачає регулювання прав національних меншин. Якщо говорити конкретніше, то він:

визначає, хто такі національні меншини;

дозволяє використання мов нацменшин у рекламі, під час різних заходів, у медіа, під час надання допомоги тощо;

передбачає видачу безоплатних підручників школярам-представникам нацменшин;

передбачає розробку методології використання мов нацменшин у певних регіонах;

уточнює порядок визначення населених пунктів, у яких більшість жителів – представники нацменшини.



Свій голос "За" законопроєкт віддали 318 нардепів / Фото Железняка

У відповідному документі також окреслюють, за яких умов права і свободи нацменшин можуть бути обмежені. Це можливо відповідно до закону, щоб діяти в інтересах національної безпеки, для забезпечення територіальної цілісності та громадського порядку. А також задля запобігання заворушень чи злочинів, охорони здоров'я населення, захисту прав і свобод інших осіб. Ще одна важлива умова: таке обмеження необхідне у демократичному суспільстві.

Звернімо увагу, що Україна отримала сім рекомендацій від Єврокомісії разом зі статусом кандидата на вступ до Європейського Союзу. Завершення законодавчої бази щодо нацменшин – одна з цих рекомендацій.

Власне, ще у грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про нацменшини. Вже у травні 2023 року урядом схвалена концепція програми "Єдність у різномаїтті" на період до 2034 року. Вона має забезпечити імплементацію закону та спрямована на виконання рекомендації, наданої Єврокомісією.

Серед інших рекомендацій: