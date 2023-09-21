Рада приняла закон о нацменьшинствах: это одно из требований для переговоров о членстве Украины в ЕС
21 сентября Верховная Рада сделала очередной важный шаг навстречу евроинтеграции. Речь идет о принятии правок в закон о национальных меньшинствах.
Об их принятии рассказали сразу несколько народных депутатов – Ярослав Железняк и Ирина Геращенко. За законопроект №9610 свои голоса отдали 318 народных избранников.
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Какие права регулирует соответствующий документ
Законопроект №9610 предусматривает регулирование прав национальных меньшинств. Если говорить конкретнее, то он:
- определяет, кто такие национальные меньшинства;
- разрешает использование языков нацменьшинств в рекламе, во время различных мероприятий, в медиа, при оказании помощи и т.п.;
- предусматривает выдачу бесплатных учебников школьникам-представителям нацменьшинств;
- предполагает разработку методологии использования языков нацменьшинств в определенных регионах;
- уточняет порядок определения населенных пунктов, в которых большинство жителей – представители нацменьшинства.
Свой голос "За" законопроект отдали 318 нардепов / Фото Железняка
В соответствующем документе также определяют, при каких условиях права и свободы нацменьшинств могут быть ограничены. Это возможно в соответствии с законом, чтобы действовать в интересах национальной безопасности для обеспечения территориальной целостности и общественного порядка. А также во избежание беспорядков или преступлений, здравоохранения населения, защиты прав и свобод других лиц. Еще одно важное условие: такое ограничение необходимо в демократическом обществе.
Обратим внимание, что Украина получила семь рекомендаций от Еврокомиссии вместе со статусом кандидата на вступление в Европейский Союз. Завершение законодательной базы по нацменьшинствам – одна из этих рекомендаций.
Собственно, еще в декабре 2022 года Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах. Уже в мае 2023 правительством одобрена концепция программы "Единство в разнообразии" в период до 2034 года. Она должна обеспечить имплементацию закона и направлена на выполнение рекомендации, предоставленной Еврокомиссией.
Среди других рекомендаций:
- Реформа Конституционного суда;
- Продолжение судебной реформы;
- Антикоррупция, включая назначение руководителя САП;
- Борьба с отмыванием денежных средств;
- Воплощение антиолигархического закона;
- Согласование аудиовизуального законодательства с европейским.