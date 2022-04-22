Верховна Рада звільнила від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога, передану ЗСУ

Верховна Рада звільнила від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога, передану Збройним Силам України. Зокрема нагороди призначені для техніки, яка придатна для застосування.

За відповідний проєкт закону проголосували 302 народних депутати. Це трапилось під час засідання Верховної Ради 21 квітня.

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Рада скасувала оподаткування на винагороди за передану ЗСУ техніку ворога

Верховна Рада проголосувала на проєкт закону №7278, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України. Зокрема звільняє від оподаткування винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

У пояснювальній записці мовиться, що проєкт закону розробили щоб:

зменшити негативні наслідки збройної агресії Росії проти України;

знизити бойовий потенціал ворога;

запровадити стимулюючі заходи для припинення воєнних дій шляхом звільнення від оподаткування доходів від добровільної передачі ЗСУ придатної для застосування бойової техніки держави-агресора.

Попередньо нардеп Ярослав Железняк писав, що мовиться про 18% податку на дохід фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору.

Згідно з самим законом, визначено такі нагороди за передачу ворожої техніки ЗСУ:

бойового літака (винищувальної та штурмової авіації) – 1 мільйон доларів;

бойового вертольота – 500 тисяч доларів;

реактивної системи залпового вогню – 25 – 35 тисяч доларів;

танка, наземної артилерії (самохідної) – 100 тисяч доларів;

бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини – 50 тисяч доларів;

військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – 10 тисяч доларів;

корабля 1 або 2 рангу – 1 мільйон доларів;

корабля 3 або 4 рангу – 500 тисяч доларів;

судна військового (допоміжного) забезпечення – 200 тисяч доларів;

судна малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – 50 тисяч доларів.

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