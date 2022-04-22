Відповідну заяву оприлюднило Командування Повітряних сил України ввечері 22 квітня. Зокрема наша ППО знищила 9 безпілотників ворога "Орлан-10".

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Повітряні сили ЗСУ знищили літаки та вертольоти ворога

Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема Повітряні сили ЗСУ протягом 21 квітня знищили:

підрозділи зенітних ракетних військ Сухопутних військ – 6 безпілотників "Орлан-10" та ще 2 – Десантно-штурмові війська із переносного зенітно-ракетного комплексу. Один безпілотник – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил;

в Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних Сил – два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-3;

десантно-штурмові війська – штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8.

ще один Мі-8 – морські піхотинці;

Нацгвардія – вертоліт Ка-52 рашистів.

"Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25), 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52), 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", – повідомило Командування Повітряних сили ЗСУ.

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