Відповідну заяву оприлюднило Командування Повітряних сил України ввечері 22 квітня. Зокрема наша ППО знищила 9 безпілотників ворога "Орлан-10".
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Повітряні сили ЗСУ знищили літаки та вертольоти ворога
Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема Повітряні сили ЗСУ протягом 21 квітня знищили:
- підрозділи зенітних ракетних військ Сухопутних військ – 6 безпілотників "Орлан-10" та ще 2 – Десантно-штурмові війська із переносного зенітно-ракетного комплексу. Один безпілотник – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил;
- в Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних Сил – два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-3;
- десантно-штурмові війська – штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8.
- ще один Мі-8 – морські піхотинці;
- Нацгвардія – вертоліт Ка-52 рашистів.
"Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25), 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52), 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", – повідомило Командування Повітряних сили ЗСУ.
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