Окрім цього, українські бійці успішно ліквідовують особовий склад окупаційних військ. Він початку війни вони вже знищили майже 21 тисячу ворожих військових.

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Українські бійці продовжують нищити техніку ворога

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил 21 квітня успішно відбили 10 атак ворога. Українські захисники знищили:

6 танків,

4 артилерійські системи,

8 одиниць броньованої техніки,

15 одиниць автомобільної техніки.

Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони збили в небі українського Донбасу 2 ворожі літаки Су-34 та Су-25 та 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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