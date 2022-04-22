Окрім цього, українські бійці успішно ліквідовують особовий склад окупаційних військ. Він початку війни вони вже знищили майже 21 тисячу ворожих військових.
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Українські бійці продовжують нищити техніку ворога
Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил 21 квітня успішно відбили 10 атак ворога. Українські захисники знищили:
- 6 танків,
- 4 артилерійські системи,
- 8 одиниць броньованої техніки,
- 15 одиниць автомобільної техніки.
Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони збили в небі українського Донбасу 2 ворожі літаки Су-34 та Су-25 та 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
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