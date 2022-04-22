Кроме того, украинские бойцы успешно ликвидируют личный состав оккупационных войск. В начале войны они уже уничтожили почти 21 тысячу вражеских военных.
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Украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага
Военнослужащие группировки Объединенных сил 21 апреля успешно отбили 10 атак врага. Украинские защитники уничтожили:
- 6 танков,
- 4 артиллерийские системы,
- 8 единиц бронированной техники,
- 15 единиц автомобильной техники.
Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны сбили в небе украинского Донбасса 2 вражеских самолета Су-34 и Су-25 и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
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