Об этом сообщили 21 апреля в оперативно-тактической группировке "Восток". В настоящее время на Востоке продолжаются боевые действия.
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"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", – заверили в группировке.
Военные рассказали о потерях врага на Востоке. Речь идет о следующих данных:
- до 200 военнослужащих;
- 5 танков;
- 2 боевые машины пехоты;
- 1 бронетранспортер;
- 1 артиллерийская система;
- 9 единиц автомобильной техники;
- 1 самолет;
- 3 беспилотника.