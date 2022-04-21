Об этом сообщили 21 апреля в оперативно-тактической группировке "Восток". В настоящее время на Востоке продолжаются боевые действия.

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"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", – заверили в группировке.

Военные рассказали о потерях врага на Востоке. Речь идет о следующих данных:

  • до 200 военнослужащих;
  • 5 танков;
  • 2 боевые машины пехоты;
  • 1 бронетранспортер;
  • 1 артиллерийская система;
  • 9 единиц автомобильной техники;
  • 1 самолет;
  • 3 беспилотника.