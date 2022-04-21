В российскую авиацию попали бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады. В этом им помог переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

Актуально ВСУ сбили самолет российских оккупантов на Изюмском направлении: пилотов ищут

Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен нашими боевыми собратьями из подразделения морской пехоты,

– рассказало командование.

Напомним, ранее ВСУ сообщали, что сбили вражеский вертолет на Изюмском направлении. Оккупантам удалось выжить и сбежать, поэтому наши воины их искали. Вероятно, второй самолет именно им и вылетел на помощь. Однако не суждено было оккупантам выбраться из Украины живыми.

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