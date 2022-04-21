У російську авіацію влучили бійці 81 окремої аеромобільної бригади. У цьому їм допоміг переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger.

Актуально ЗСУ збили літак російських окупантів на Ізюмському напрямку: пілотів шукають

Згодом інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати можливо вцілілий екіпаж, був успішно знищений нашими бойовими побратимами з підрозділу морської піхоти,

– розповіло командування.

Зауважимо, раніше ЗСУ повідомляли, що збили ворожий вертоліт на Ізюмському напрямку. Окупантам вдалося вижити та втекти, то ж наші воїни їх шукали. Ймовірно, другий літак саме їм і вилетів на підмогу. Однак не судилося окупантам вибратися з України живими.

До теми дивіться відео про те, що росіяни двічі вдарили по Запоріжжю: