Після того, як українські захисники збили ворожий літак, вороги зуміли врятуватися та втекти. На відео можна побачити у небі два розкритих парашути.

Важливо Окупанти не припиняють обстрілів Харкова та області: за добу поранення отримали 5 людей

Окупантів вже шукають. У ЗСУ сказав, що їх чекає "кара на землі".

Зауважимо, що за словами радника Офісу Президента Олексія Арестовича, основні зусилля ворог зосередив саме на ізюмському напрямку, а саме – від Ізюма на Слов'янськ. Там росіяни сконцентрували свої війська та намагаються просунутись.

Росія інтенсивно обстрілює Харків

Загалом останні дні Росія активно обстрілює Харків, зокрема цивільну інфраструктуру. Очільник міськради Ігор Терехов розповів, що місті зруйновано вже близько 2 тисячі будинків. Згідно з повідомленнями російських пропагандистів, там також планують провести псевдореферендум.

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