Про це повідомили 21 квітня в оперативно-тактичному угрупованні "Схід". Зазначили, що наразі на Сході тривають бойові дії.

До теми Російська 39 бригада втратила цілу БТГр, яка щойно розпочала участь у війні в Україні

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", – запевнили в угрупованні.

Військові розповіли про втрати ворога на Сході. Мовиться про такі дані:

  • до 200 військовослужбовців;
  • 5 танків;
  • 2 бойові машини піхоти;
  • 1 бронетранспортер;
  • 1 артилерійська система;
  • 9 одиниць автомобільної техніки;
  • 1 літак;
  • 3 безпілотники.