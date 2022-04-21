Про це повідомили 21 квітня в оперативно-тактичному угрупованні "Схід". Зазначили, що наразі на Сході тривають бойові дії.

До теми Російська 39 бригада втратила цілу БТГр, яка щойно розпочала участь у війні в Україні

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", – запевнили в угрупованні.

Військові розповіли про втрати ворога на Сході. Мовиться про такі дані: