Автори проєкту закону звільнити від оподаткування винагороди за добровільно передану ЗСУ техніку ворога, яка ще придатна для використання.

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Рада хоче звільнити від оподаткування трофейну техніку ворога

У телеграмі Ярослав Железняк повідомив, що Податковий комітет одноголосно підтримав цей законопроєкт. Він додав, що йдеться про 18% податку на дохід фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору.

Якщо у вас є плани відвести й пригнати військовий бойовий корабель 1 – 2 рангу нашим ЗСУ саме час. За податки не переживайте,

– написав нардеп.

Раніше очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про надходження до державного бюджету за перший квартал 2022 року. Він заявив, що завдяки старанням всієї країни вдалось забезпечити зростання доходів проти минулого року майже на третину. Бізнес продовжує справно платити податки.

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