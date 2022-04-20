Заступник міського голови Петро Андрющенко розповів про те, що коїться у Маріуполі. Зокрема, російські окупанти вчергове брехали про "режим тиші", щоб люди нібито могли евакуюватися з Азовсталі. Ба більше, захисники нібито мали скласти зброю.
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Вчорашній подібний анонс протягом всього часу анонсованого "припинення вогню" супроводжувався масовими відео штурму та боїв з боку окупантів,
– зауважив Андрющенко.
Також він передав інформацію від маріупольців, які перебувають у місті, що там чинять росіяни.
Убивають людей без білих стрічок
Люди розповідають, що російські окупанти від "м'яких" пропозицій носити білі стрічки цивільним, як позначка "свій-чужий" перейшли до прямих погроз. Тепер вони кажуть, що стрілятимуть на ураження в кожного, хто перебуватиме на вулиці без таких позначок.
Андрющенко отримує відомості від місцевих / Фото з телеграму Петра Андрющенка
Також, за словами Андрющенка, росіяни поступово перетворюють місто на справжнє гетто для українців. Разом з тим вони використовують мирних громадян як приманку, щоб виявити вогньові точки.
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