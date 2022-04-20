Заместитель городского головы Петр Андрющенко рассказал о том, что происходит в Мариуполе. В частности, российские оккупанты в очередной раз врали о "режиме тишины", чтобы люди якобы могли эвакуироваться из Азовстали. Более того, защитники якобы должны были сложить оружие.

К теме Украина договорилась о гуманитарном коридоре из Мариуполя: будут вывозить женщин, детей, пожилых людей

Вчерашний подобный анонс в течение всего времени анонсированного "прекращения огня" сопровождался массовыми видео штурмами и боями со стороны оккупантов,

– отметил Андрющенко.

Также он передал информацию от находящихся в городе мариупольцев, что там делают россияне.

Убивают людей без белых лент

Люди рассказывают, что российские оккупанты от "мягких" предложений носить белые ленты гражданским, как отметка "свой-чужой" перешли к прямым угрозам. Теперь они говорят, что будут стрелять на поражение в каждого, кто будет находиться без таких отметок.



Андрющенко получает сведения от местных / Фото из телеграма Петра Андрющенко

Также, по словам Андрющенко, россияне постепенно превращают город в настоящее гетто для украинцев. Вместе с тем они используют мирных граждан в качестве приманки, чтобы обнаружить огневые точки.

Вас может заинтересовать мнение о реальности деблокады Мариуполя: смотрите видео