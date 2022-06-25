Верховний суд США скасував конституційне право на аборт: Байден виступив із різкою критикою

Верховний суд США 24 червня виніс вирок, яким фактично скасував конституційне право громадян на аборт. Джозеф Байдень висловив різку критику цього рішення.

Президент акцентував, що це є трагічною помилкою для країни. Мовиться про скасування рішення в справі Роу проти Вейда 1973 року.

Нещодавно Польський Сейм відхилив законопроєкт, яким пропонували дозволити аборти до 12 тижня

Заборону абортів уже ввели 13 штатів

Відтепер окремі регіони США можуть заборонити процедуру на своїй території. Зокрема, станом на момент ухвалення рішення, було відомо вже про 13 штатів, які планують це зробити. Там ухвалили так звані тригерні закони, тому заборона абортів почала діяти з моменту ухвалення рішення Верховного суду.

Сьогоднішнє скасування рішення Роу проти Вейда є кульмінацією свідомих зусиль протягом десятиліть, щоб порушити баланс нашого законодавства. Це реалізація крайньої ідеології та трагічної помилки Верховного суду,

– написав президент США.



Публікація Джозефа Байдена у твіттері / Скриншот

Скільки жінок втратили право робити аборт

Це питання дослідила американська організація охорони здоров'я Planned Parenthood. За даними їхніх аналітиків, доступ до абортів забрати приблизно у 36 мільйонів жінок репродуктивного віку.

Це рішення виходить за рамки абортів і суперечить волі американського народу. Це неправомірне рішення стосується влади та контролю. Які права цей суд забере далі? Хто має владу над вами, хто має повноваження приймати рішення за вас і хто може контролювати ваше майбутнє?

– запитали в Planned Parenthood

Там підкреслили, що кожна людина повинна мати свободу контролювати своє тіло і життя. Тобто жоден суддя, жоден політик, жодна заборона ніколи не повинні блокувати особисті медичні рішення чи визначати курс чийогось життя.

У яких штатах обмежили аборти / Зображення BBC

Чому це рішення підтримували

Журналісти BBC поспілкувалися з активісткою, яка виступала за заборону абортів. Вона акцентувала на тому, що таке рішення допоможе врятувати дітей. Мовляв, у захваті від того, що її штат входить до списку тих, які ввели заборону.

"Недостатньо просто зробити це законом країни. Бути за життя означає зробити (аборт – 24 канал) немислимим", – сказала американка. Слід зауважити, що в момент оголошення рішення Верховного суду, під його будівлею був мітинг консерваторів, які святкували обмеження конституційних прав.



Активісти проти абортів відсвяткували це рішення біля Верховного суду / Фото EPA

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