Проєкт закону внесла ініціатива "Легальні аборти без компромісів" (Legalna aborcja bez kompromisów). Для того, щоб пропозицію розглянули та проголосували у Сеймі, організація попередньо зібрала підписи понад 200 тисяч громадян Польщі.

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Що пропонував проєкт закону

Документ пропонував дозволити жінкам легально переривати вагітність до 12 тижня без будь-яких передумов. Разом з тим після 12 тижня вагітності аборти пропонували легалізувати за наявності:

загрози для життя, фізичного або психологічного здоров'я жінки,

зафіксованої інформації про вади розвитку плоду,

а також якщо вагітність стала наслідком протиправних дій – зокрема, зґвалтування.

Крім того, у проєкті закону було прописане право на інформацію, освіту та консультації для повної реалізації права на свідоме батьківство. Втім таку ініціативу польські нардепи не підтримали.

Контекст

У жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі постановив, що аборт через дефекти плоду суперечить польській конституції. Була встановлена правова основа, яка майже повністю заборонила переривання вагітності у країні.

Таке рішення спричинило масові протести у Польщі, які ще більше активізувалися після низки випадків смертей вагітних жінок. Зокрема, у 2021 році польські лікарі, побоюючись відповідальності за новим законодавством, попри маловоддя, відмовились робити жінці аборт, що призвело до летального наслідку, і цей випадок викликав неабияке обурення у суспільстві.

Разом з тим прихильники заборони абортів лобіювали та намагалися просувати ще суворіше законодавство, пропонуючи прирівняти переривання вагітності до умисного вбивства та карати багаторічним позбавленням волі як жінок, так і тих медичних працівників, які здійснили аборт.

До слова, дискусії щодо постанови Конституційного суду Польщі також точилися у решті країн Європейського Союзу. Чимало держав-членів ЄС, зокрема, засудили правову ситуацію щодо переривання вагітності у Польщі.

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