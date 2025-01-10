Вони дають змогу спостерігати за поширенням пожеж в режимі реального часу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Як супутникові дані допомагають пожежникам

Фахівці використовують дані, отримані з геостаціонарних супутників GOES та популярних супутників JPSS, щоб ефективно боротися з вогнем. Ці супутники оснащені високоточними приладами, які дають змогу створювати детальні зображення пожеж та димових шлейфів.

Супутникові кадри пожеж в Каліфорнії: відео CBS News

Завдяки супутниковим зображенням пожежники та метеорологи можуть відстежувати пожежу, прогнозувати її поширення та ухвалювати ефективні рішення.

Знімки, що зроблені супутником GOES-18 показують поширення вогню та як вітер переносить дим над Тихим океаном. Натомість супутник JPSS-2 інформує про гарячі точки та довжину димового шлейфу.

Нагадаємо, що внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії загинуло щонайменше 10 людей. Полум'я охопило понад 29 тисяч акрів, зокрема в районах Санта-Моніки, Малібу та на Голлівудських пагорбах. Через низьку вологість та сильні вітри поширення вогню відбувається надзвичайно швидкими темпами.

Пожежі знищили понад 10 тисяч будівель та змусили евакуюватись у більш безпечні райони 130 тисяч жителів.