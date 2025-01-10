Они позволяют наблюдать за распространением пожаров в режиме реального времени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Как спутниковые данные помогают пожарным

Специалисты используют данные, полученные с геостационарных спутников GOES и популярных спутников JPSS, чтобы эффективно бороться с огнем. Эти спутники оснащены высокоточными приборами, которые позволяют создавать детальные изображения пожаров и дымовых шлейфов.

Спутниковые кадры пожаров в Калифорнии: видео CBS News

Благодаря спутниковым изображениям пожарные и метеорологи могут отслеживать пожар, прогнозировать его распространение и принимать эффективные решения.

Снимки, сделанные спутником GOES-18 показывают распространение огня и как ветер переносит дым над Тихим океаном. Зато спутник JPSS-2 информирует о горячих точках и длине дымового шлейфа.

Напомним, что в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли по меньшей мере 10 человек. Пламя охватило более 29 тысяч акров, в частности в районах Санта-Моники, Малибу и на Голливудских холмах. Из-за низкой влажности и сильных ветров распространение огня происходит чрезвычайно быстрыми темпами.

Пожары уничтожили более 10 тысяч зданий и заставили эвакуироваться в более безопасные районы 130 тысяч жителей.