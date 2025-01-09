Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на карту журналистов NBC. Огонь в районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния) вспыхнул 7 января. А 9 января огонь добрался до голливудских холмов. Из-за сухой погоды и шквального ветра пожар стремительно распространился. В результате засухи даже пересохли некоторые пожарные гидранты.

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Где пожары в США на 9 января 2025 года

Площадь крупнейшего из пожаров, Palisades, составляет 62 квадратных километра. Это совсем близко у знаменитого пляжа Малибу и неподалеку Беверли-Хиллз.

В общем известно о гибели пяти человек. Власти эвакуируют граждан, уже 130 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. 2000 домов уже сожжено. Полиция устанавливает количество раненых, но это пока трудно сделать.

Из-за стихии очень много убытков. Множество зданий разрушено, в частности, дома вдоль Тихоокеанского шоссе. На данный момент известно, что сумма убытков – более 50 миллиардов долларов.

Масштаб пожаров в Калифорнии / Скриншот 24 канала

Привлекает внимание большое красное пятно на юге. Это и есть Palisades. Тамошний пожар стал самым разрушительным за всю историю Лос-Анджелеса.

Важно, что на карте NBC показана та территория, где были пожары за все последнее время. Возможно, не вся эта земля сейчас в огне. Потому что некоторые пожары удалось локализовать.



Где были или есть пожары в США на 9 января 2025 / Скриншот 24 Канала

Территория, которая была в огне, по площади равна Сан-Франциско.

Люди сравнивают языки пламени с марсианскими пейзажами. И отмечают: казалось, что пожар еще далеко, и вдруг он вспыхнул рядом.

Вероятно, бедствие в Калифорнии будет иметь и социальные последствия. Уже известно, что мародеры врываются в оставленные дома. А полицейские и некоторые голливудские актеры вынуждены толкать машины, ведь водители оставили их среди дороги. Из-за этого экстренные службы не могут проехать. Американцев призвали оставлять ключи в машине, чтобы можно было отогнать авто, которое мешает.