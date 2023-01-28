"Сприймали психами": як викорінити стереотипи про ветеранів

В Україні існує стигматизація ветеранів, як таких, кому обов’язково потрібна психологічна допомога. Це явище можна викорінити.

Про це в ефірі 24 Каналу заявила в.о. виконавчого директора "Українського ветеранського фонду", юристка Руслана Величко. Вона запропонувала кожному згадати свої відчуття 24 лютого 2022 року.

До теми Українські ветерани зможуть пройти IT-курси та працевлаштуватися в іноземній компанії

"Потрібно, щоб кожна людина, яка проживає в Україні, згадала, як вона себе почувала 24 лютого 2022 року і як вона поводилася. Що вона відчуває, коли йдуть авіанальоти, ракетні удари", – запропонувала юристка.

Все суспільство травмоване

На її думку, все наше суспільство отримало певну травму, і потрібно з розумінням ставитися як до сусідів, близьких, родичів, так і до ветеранів. Всі українці є схожими в своїй спільноті.

Не можна якимсь чином вважати, що ветеран якийсь там псих, як їх сприймало суспільство до 24 лютого. Ми насправді всі трішечки травмовані. Це не варто заперечувати,

– вважає в.о. виконавчого директора "Українського ветеранського фонду".

За словами Руслани Величко, на відміну від більшості населення, ветерани знали що робити 24 лютого. Вони пішли у першу чергу захищати свою країну, і робити те, що вони вміють і можуть.

Що чекає на ветеранів вдома: дивитися відео

Ветерани втрачають довіру до держави

За даними опитувань, які проводив "Український ветеранський фонд", тих, хто вважає, що держава виконує зобов’язання перед ветеранами, влітку 2022 року було 69%, то у січні 2023 року – 53%.

"Давайте змоделюємо, що ветеран в один день повертається додому. Наступного дня йде оформлювати всі необхідні документи до нашої бюрократичної системи. І тут йому говорять "тобі не сюди, тобі туди", і пихають його в різні сторони", – пояснила юристка.

Руслана Величко вважає, що ветерани – це травмовані люди, які віддали дуже багато для того, щоб країна існувала та ми жили. Люди дуже часто віддають стосунки з сім'єю (бо вони можуть зіпсуватися за цей час), у них на очах гинуть побратими. І після цього, ветерани приходять до державних закладів і з ними починають "грати у футбол".

"Необхідно, щоб була одна точка входу для ветеранів",

– підсумувала в.о. виконавчого директора "Українського ветеранського фонду".

Ветерани в Україні: важливі новини