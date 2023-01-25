Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Та акцентувала, що проєкт реалізовують завдяки підтримці Нідерландів і благодійного фонду Life Line Ukraine.
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У Києві ветерани зможуть пройти IT-курси
Навчання почнуть із підготовки тестувальників якості програмного забезпечення. Адже це найшвидший спосіб освоєння нової IT-спеціальності. У майбутньому ветерани також зможуть вивчати інші програми та навички, аби розвивати знання та досвід в IT-секторі.
Також, за словами Хонди, ветерани після успішного проходження курсів гарантовано зможуть працевлаштуватися в іноземній компанії та працювати дистанційно.
Реєстрація на курси вже стартувала. Форму реєстрації, як і вимоги до кандидатів, можна знайти за посиланням.
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Українці зможуть безкоштовно практикувати англійську
- ENGin пропонує українцям віком 10 – 35 років безкоштовно практикувати розмовну англійську онлайн. Для цього потрібно зареєструватися на відповідній платформі.
- На учасників чекають щотижневі індивідуальні заняття з іноземним волонтером. Зокрема, програма орієнтована на підлітків 10 – 17 років.
- Аби взяти участь у програмі, треба вже мати базовий рівень англійської мови, доступ до Інтернету для відеочату зі своїм волонтером та можливість приділяти заняттям годину на тиждень.
- Щоб приєднатися, необхідно зареєструватися на платформі та очікувати подальших інструкцій.