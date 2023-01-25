Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. И акцентировала, что проект реализуют благодаря поддержке Нидерландов и благотворительного фонда Life Line Ukraine.
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В Киеве ветераны смогут пройти IT-курсы
Обучение начнется с подготовки тестировщиков качества программного обеспечения. Это ведь самый быстрый способ освоения новой IT-специальности. В будущем ветераны также смогут изучать другие программы и навыки для развития знаний и опыта в IT-секторе.
По словам Хонды, ветераны после успешного прохождения курсов гарантированно смогут трудоустроиться в иностранной компании и работать дистанционно.
Регистрация на курсы уже стартовала. Форму регистрации, как и требования к кандидатам, можно найти за ссылкой.
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Украинцы смогут бесплатно практиковать английский
- ENGin предлагает украинцам в возрасте 10 – 35 лет бесплатно практиковать разговорный английский онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на соответствующей платформе.
- Участников ждут еженедельные индивидуальные занятия с иностранным волонтером. В частности, программа ориентирована на подростков 10 – 17 лет.
- Чтобы принять участие в программе, нужно иметь базовый уровень английского языка, доступ к Интернету для видеочата со своим волонтером и возможность уделять занятиям час в неделю.
- Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться на платформе и ожидать дальнейших инструкций.