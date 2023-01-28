"Воспринимали психами": как искоренить стереотипы о ветеранах

В Украине существует стигматизация ветеранов как таких, кому обязательно нужна психологическая помощь. Это явление можно искоренить.

Об этом в эфире 24 Канала заявила и.о. исполнительного директора "Украинского ветеранского фонда", юрист Руслана Величко. Она предложила каждому упомянуть свои ощущения 24 февраля 2022 года.

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"Нужно, чтобы каждый человек, проживающий в Украине, вспомнил, как он себя чувствовал 24 февраля 2022 года и как он себя вел. Что он чувствует, когда идут авианалеты, ракетные удары", – предложила юрист.

Все общество травмировано

По ее мнению, все наше общество получило определенную травму, и нужно с пониманием относиться как к соседям, близким, родственникам, так и к ветеранам. Все украинцы похожи в своем сообществе.

Нельзя каким-то образом считать, что ветеран какой-то псих, как их воспринимало общество до 24 февраля. Мы на самом деле все немного травмированы. Это не стоит отрицать,

– считает и.о. исполнительный директор "Украинского ветеранского фонда".

По словам Русланы Величко, в отличие от большинства населения, ветераны знали, что делать 24 февраля. Они пошли в первую очередь защищать свою страну и делать то, что они умеют и могут.

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Ветераны теряют доверие к государству

По данным опросов, которые проводил Украинский ветеранский фонд, если тех, кто считает, что государство выполняет обязательства перед ветеранами, летом 2022 года было 69%, то в январе 2023 года – 53%.

"Давайте смоделируем, что ветеран в один день возвращается домой. На следующий день идет оформлять все необходимые документы в нашу бюрократическую систему. И здесь ему говорят "тебе не сюда, тебе туда", и пихают его в разные стороны", - пояснила юрист.

Руслана Величко считает, что ветераны – это травмированные люди, которые отдали очень многое для того, чтобы страна существовала и мы жили. Люди очень часто отдают отношения с семьей (потому что они могут испортиться за это время), у них на глазах гибнут собратья. И после этого, ветераны приходят в государственные заведения и с ними начинают "играть в футбол".

"Необходимо, чтобы была одна точка входа для ветеранов",

– подытожила и.о. исполнительный директор "Украинского ветеранского фонда".

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