Об этом в эфире 24 Канала заявила и.о. исполнительного директора "Украинского ветеранского фонда", юрист Руслана Величко. Она предложила каждому упомянуть свои ощущения 24 февраля 2022 года.
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"Нужно, чтобы каждый человек, проживающий в Украине, вспомнил, как он себя чувствовал 24 февраля 2022 года и как он себя вел. Что он чувствует, когда идут авианалеты, ракетные удары", – предложила юрист.
Все общество травмировано
По ее мнению, все наше общество получило определенную травму, и нужно с пониманием относиться как к соседям, близким, родственникам, так и к ветеранам. Все украинцы похожи в своем сообществе.
Нельзя каким-то образом считать, что ветеран какой-то псих, как их воспринимало общество до 24 февраля. Мы на самом деле все немного травмированы. Это не стоит отрицать,
– считает и.о. исполнительный директор "Украинского ветеранского фонда".
По словам Русланы Величко, в отличие от большинства населения, ветераны знали, что делать 24 февраля. Они пошли в первую очередь защищать свою страну и делать то, что они умеют и могут.
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Ветераны теряют доверие к государству
По данным опросов, которые проводил Украинский ветеранский фонд, если тех, кто считает, что государство выполняет обязательства перед ветеранами, летом 2022 года было 69%, то в январе 2023 года – 53%.
"Давайте смоделируем, что ветеран в один день возвращается домой. На следующий день идет оформлять все необходимые документы в нашу бюрократическую систему. И здесь ему говорят "тебе не сюда, тебе туда", и пихают его в разные стороны", - пояснила юрист.
Руслана Величко считает, что ветераны – это травмированные люди, которые отдали очень многое для того, чтобы страна существовала и мы жили. Люди очень часто отдают отношения с семьей (потому что они могут испортиться за это время), у них на глазах гибнут собратья. И после этого, ветераны приходят в государственные заведения и с ними начинают "играть в футбол".
"Необходимо, чтобы была одна точка входа для ветеранов",
– подытожила и.о. исполнительный директор "Украинского ветеранского фонда".
Ветераны в Украине: важные новости
- В Киеве открывают обучающие IT-курсы, на которых смогут учиться участники боевых действий. А дальше трудоустроиться в иностранной компании. Проект реализуется благодаря поддержке Нидерландов и благотворительного фонда Life Line Ukraine.
- В 2023 году Кабмин планирует утвердить Стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни и план мер по ее реализации. Соответствующая программа будет направлена на помощь ветеранам.
- Украинских ветеранов будут привлекать к преподаванию начальной общевойсковой подготовки в школах. Такое решение принял Кабмин.