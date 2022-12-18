О нововведениях сообщила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Соответствующие изменения были приняты по представлению Минветеранов.
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Украинские ветераны будут преподавать в школах
Так, перечень педагогов, которых будут привлекать к преподаванию общевойсковой подготовки в школах расширили. Среди них оказались и ветераны русско-украинской войны.
Мы хотим, чтобы наши Защитники и Защитницы могли работать в сфере военно-патриотического воспитания украинской молодежи. К тому же привлечение ветеранов к работе с учащимися – это также важная составляющая их интеграции в гражданскую жизнь,
– подчеркнула Юлия Лапутина.
Также, по ее словам, это решение будет способствовать интеграции в образование практического опыта защиты Украины.
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Как идет обучение в Украине
Как сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлет, по состоянию на 13 декабря обучение длится почти в 13 тысячах школ. При этом: более 8 тысяч школ работают очно и смешано;
- почти 4,6 тысячи – дистанционно.
Также в Украине сейчас работает около 10 тысяч детсадов. Там воспитывают около 700 тысяч детей. В частности:
- около 5 тысяч работает очно;
- почти 3,5 тысячи – онлайн;
- более 1,3 тысяч – смешано.
На временно оккупированных территориях размещено более 900 школ и около 930 детских садов.