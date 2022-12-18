О нововведениях сообщила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Соответствующие изменения были приняты по представлению Минветеранов.

Читайте Будут отдыхать месяц: школьники одной из областей уходят на каникулы уже на следующей неделе

Украинские ветераны будут преподавать в школах

Так, перечень педагогов, которых будут привлекать к преподаванию общевойсковой подготовки в школах расширили. Среди них оказались и ветераны русско-украинской войны.

Мы хотим, чтобы наши Защитники и Защитницы могли работать в сфере военно-патриотического воспитания украинской молодежи. К тому же привлечение ветеранов к работе с учащимися – это также важная составляющая их интеграции в гражданскую жизнь,

– подчеркнула Юлия Лапутина.

Также, по ее словам, это решение будет способствовать интеграции в образование практического опыта защиты Украины.

К теме Часть учителей в одной из областей Украины уже несколько месяцев работает без зарплаты

Как идет обучение в Украине

Как сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлет, по состоянию на 13 декабря обучение длится почти в 13 тысячах школ. При этом: более 8 тысяч школ работают очно и смешано;

почти 4,6 тысячи – дистанционно.

Также в Украине сейчас работает около 10 тысяч детсадов. Там воспитывают около 700 тысяч детей. В частности:

около 5 тысяч работает очно;

почти 3,5 тысячи – онлайн;

более 1,3 тысяч – смешано.

На временно оккупированных территориях размещено более 900 школ и около 930 детских садов.