В Угорщини "забрали" право вето: як це вдалося зробити

За два тижні в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Цей формат Угорщина успішно блокувала з 2017 року, але цього разу її вето просто "обійшли".

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він жартома зазначив, що ще не було жодної української мрії, яка б не збулася.

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Допомогла добра європейська бюрократія

Як наголосив Давидюк, як ЄС, так і НАТО збудовані на бюрократії в її доброму та поганому значенні. Це означає, що завжди можна знайти різні "ходи" для ухвалення нагальних рішень, які не суперечитимуть правилам.

Є класика. Твоя свобода завершується там, де починається свобода інших. Право голосу і право вето Угорщини почало впливати на вето та свободу інших країн. Технічно знайшли рішення, як обійти Угорщину,

– зазначив Давидюк.

Свого часу Давидюк розповідав, що поведінка Угорщини суттєво дратувала європейські держави. Дійшло до того, що Фінляндія неофіційно запропонувала виключити Будапешт з ЄС як країну, яка не відповідає цінностям та працює на зовнішнього ворога.

Крім того, також відбулася вечеря між президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, де останньому чітко пояснили, що загравати з Росією – погана ідея. Адже такі речі впливають на увесь континент.

Давидюк пояснив, як обійшли вето Угорщини: дивіться відео

Політолог пояснив – дійсно, немає механізму виключення держави з ЄС. Але завжди можна зробити такі умови, щоб Угорщина сама захотіла вийти з організації.

Вони постійно незадоволені. І ЄС надмірними зусиллями зупиняє Угорщину в єдиному ринку. Ну і хто вийде далі? Греція, в якої пів трильйона боргів? Кіпр? Щоб потім Північний Кіпр та Туреччина остаточно завоювали,

– зауважив Давидюк.

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