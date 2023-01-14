"Чеський Орбан" чи генерал Павел: хто стане президентом Чехії та які загрози для України

Чехія обирає собі нового президента. Тривалий час цю посаду обіймала людина з доволі проросійськими поглядами – Мілош Земан. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Земан розвернувся на 180 градусів. Цього разу є ймовірність, що до влади знову прийде черговий друг Москви, що може прямо вплинути на підтримку України з боку Чехії, а також похитнути європейську коаліцію.

24 Канал проаналізував, як можуть завершитися президентські вибори, хто з кандидатів має найвищі шанси, а головне чи є загроза відновлення дружнього для Росії зовнішньополітичного курсу.

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Як проходять вибори президента Чехії

Перший тур виборів у Чехії проходить 13 і 14 січня. Виборці мали змогу зробити свій вибір 13 січня з 14:00 до 22:00 та 14 січня з 08:00 до 14:00 за місцевим часом. Якщо жодному з кандидатів не вдасться здобути понад 50 відсотків голосів, то за два тижні відбудеться другий тур виборів.

В електоральній боротьбі беруть участь аж дев'ять потенційних кандидатів, проте соціологи виділяють трьох основних претендентів на президентську посаду:

експрем'єра Андрея Бабіша,

колишнього генерала Петра Павела,

економістку Дануше Нерудову.

Швидше за все, двоє з них врешті потраплять до другого туру виборів, адже всі троє мають доволі значну суспільну підтримку та високі рейтинги.

Який вплив на політику держави має президент Чехії?

Напередодні передвиборчі сайти низки кандидатів зазнали потужної хакерської атаки , за якою стоять російські групи. Прессекретар Петра Павела Ева Громадкова заявила, що атака була проведена з різних IP-адрес по всій Європі.За даними Національного центру кібербезпеки та інформаційної безпеки (NUKIB), за атакою стоїть російське угруповання NoName057.

Президент Чехії не має щоденних виконавчих повноважень як таких, проте людина на цій посаді призначає прем'єр-міністрів, суддів, ключові посади в центральному банку, а також певним чином впливає на зовнішню політику держави. Водночас Мілош Земан та його попередник Вацлав Клаус під час перебування на цій посаді розширили межі своєї влади. Вони використовували свою функцію призначення міністрів, щоб втручатися у формування урядів.



Мілош Земан мав серйозні проблеми зі здоров'ям останні 2 роки / Фото AP

Той же

Днями речник Земана, на тлі діалогу лідерів Чехії та Китаю, навіть похизувався тим, які прекрасні відносини має президент Земан з головою КНР Сі Цзіньпіном.Подібні маніпуляції з боку голови держави неодноразово приводили до конфліктів президента та уряду, а також не дозволяли Празі обрати чіткий курс, час від часу повертаючи країну в публічне зближення з Росією.

Чехія сьогодні стоїть на порозі потужних змін у політичному житті. Мілош Земан, який представляє таку собі стару школу чеської політики, залишає посаду. В парламенті зміна старих облич вже частково відбулася, туди прийшло безліч молодих амбіційних політиків, залишилося лише обрати нового президента. Шанси на кращі зміни доволі високі, проте палкий популізм з боку проросійського кандидата все ще вносить свої корективи.

Політичні скандали Бабіша та його зв'язки з Кремлем

За попередніми оцінками, найбільшу підтримку сьогодні має Андрей Бабіш – 28–30%. Він вважається доволі одіозною фігурою та, за українськими мірками, є фактично олігархом.

Бізнесмен та власник кількох ЗМІ, Бабіш прийшов в політику ще в 2011 році. З того часу він потрапляв у чимало скандалів. Піком політичної кар'єри Бабіша стало його головування в уряді, але парламент вирішив його здихатися. Наприкінці 2021 року кілька чеських партій сформували коаліцію, щоб усунути Бабіша від влади. Парламентарям це врешті вдалося, проте популістська центристська партія Бабіша ANO все ще має найбільшу кількість місць у чеському парламенті.



За схильність до потужного популізму Бабіша називають "другим Орбаном" / Фото EPA

Певною мірою, проти Бабіша зіграло саме його загравання з Кремлем. Під час активної фази коронавірусу тодішній президент Мілош Земан та його патрон в парламенті Андрей Бабіш постійно наполягали, що варто дозволити вакцинувати чехів російською вакциною "Спутнік V" ще до того, як її схвалив європейський регулятор. Зрештою, Бабіш провалив ковід-політику, що призвело до високої смертності в країні. Власне, це згодом і стало одним з головних аргументів за його відставку.

У біографії Бабіша не обійшлося і без корупційного скандалу. Експрем'єра звинувачують у привласненні європейських субсидій через малу дочірню компанію свого агрохімічному конгломерату Agrofert. Отримати доступ до фондів ЄС тоді могли лише малі компанії, але створивши фірму-прокладку, Agrofert все ж вдалося отримати виділені кошти собі. Сторона звинувачення наполягає, що Agrofert Бабіша приховала причетність до малої фірми.

Зрештою, всього за кілька днів до початку виборів суд раптово виправдав Бабіша, наголосивши, що звинувачення не має достатньої кількості доказів, щоб довести, що Бабіш діяв зі злочинними намірами. Втім, вирок ще не є остаточним, а прокуратура збирається подати апеляцію. У ЗМІ пишуть, що Андрей Бабіш бажає обійняти президентську посаду, щоб отримати недоторканість, яка б захистила його від кримінального переслідування ще як мінімум на 5 років.

Судове рішення, хоч воно ще й не остаточне, ідеально підіграє Бабішу у його намірах балотуватися на виборах. На всі звинувачення у корупції від опонентів Бабіш може просто показати рішення суду, де прямо прописано, що він ні в чому не винен.Ба більше, це також створює додаткову можливість для того, щоб виставити себе жертвою чинної "політичної еліти", яка намагається не допустити такого "кандидата від народу" до керування державою. Річ у тім, що популізм Бабіша направлений на старшу, менш освічену та переважно селянську електоральну базу, де подібний наратив завжди є дуже дієвим.

Для більшості чехів Андрей Бабіш все ще залишається дуже токсичним персонажем. Через це, чеські соціологи вважають, що шанси на перемогу у Бабіша доволі невеликі, навіть попри дуже високий рейтинг у першому турі.

Якщо ж він вийде у другий тур, решта виборців може сприйняти його як реальну загрозу для чеської демократії та віддати перевагу іншому кандидату. Бабіш усіма силами намагається збирати виборців серед людей крайніх лівих та правих поглядів, проте двоє його опонентів мають приблизно такий рейтинг, як у Бабіша сьогодні, а в боротьбі сам на сам, навряд чи хтось з електорату конкурентів проголосує за Бабіша.

Генерал чеської армії та головний ліберал країни

Найближчим конкурентом Андрея Бабіша нині вважають екскерівника армії Чехії та Військового комітету НАТО Петра Павела. Він має суспільну підтримку від 25 до 29%.

Стійка та послідовна політична кар'єра, євроатлантична орієнтація, жорстка позиція на підтримку України, а також антипатія до Росії та Китаю робить з нього майже ідеального президента в сучасних нестабільних умовах.



Петер Павел обіцяє "навести порядок" в Чехії / Фото EPA

Павел вважається по-справжньому новим обличчям у чеському політичному житті. Він прийшов у політику аж у 2018 році, після завершення військової кар'єри та під час пандемії коронавірусу заснував ініціативу "Сильніші разом", яка активно займалася допомогою людям, які були на передовій боротьби з Covid-19.Це створює потужний контраст з Бабішем, який під час свого прем'єрства, тобто коли він мав повний обсяг влади, навпаки з тріском провалив антиковідну політику.

Павел також грає на консервативних поглядах виборців попри його ліберально-демократичні погляди. Наприклад, він утримується від підтримки одностатевих шлюбів. Водночас він дуже активно критикує будь-який політичний популізм та дезінформацію. Через це його публічна позиція може виглядати м'якою в очах виборців крайніх поглядів, але зрештою виглядає дуже помірковано, що може задовольнити більшу частину чеського суспільства.

Цікава боротьба може відбутися, якщо в другому турі Петро Павел зустрінеться з Дануше Нерудовою. Вони працюють на дуже близькому одне до одного електоральному полі та мають рівну підтримку SPOLU – трипартійної коаліції, яку сформував прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Перша жінка на одному з найвищих держпостів у Чехії

Дануше Нерудова є третім потенційним кандидатом на президентський пост в Чехії. Молода економістка та колишня ректорка Університету Менделя в Брно має від 23 до 25% підтримки.

Нерудова наймолодша та найпрогресивніша з усіх претендентів, а також єдина жінка у цих президентських перегонах. Якщо Нерудова стане президентом Чехії, це стане першим випадком в історії країни, коли жінка обійняла одну з двох найвищих державних посад.



Дануше Нерудова може стати першої жінкою-президентом Чехії / Фото Proženy.cz

Нерудова з'явилася на політичному полі Чехії у 2022 році, щоб створити більш прогресивну альтернативу консерватору Павелу та поборотися з ним за прихильність ліберального електорату. ВодночасСоціологи вважають, що мовиться не про її стать, адже з огляду на опитування, ця деталь має не таке велике значення для чехів.

Той же ж Бабіш пропонує керування державою як "компанією", наголошуючи на своєму досвіді у розбудові бізнесу. Павел пропонує "навести порядок" і в цілому підкреслює те, що можна назвати "керуванням сильною рукою", наскільки це можливо у розвиненому ліберально-демократичному суспільстві.

У Нерудової немає чіткого бачення майбутнього управління, але вона наголошує на багатьох важливих соціальних моментах, таких як допомога вразливим верствам населення, рівність шлюбів та перехід на зелену енергетику.

Чехія може отримати свого Орбана

Швидше за все, в другому турі виборів боротьба точитиметься між Андреєм Бабішем та одним із двох його прямих опонентів. Соціологи роблять ставку саме на Павела, адже на відміну від Нерудової він готується до цих виборів протягом останніх п'яти років. Попри весь скептицизм західних соціологів, експрем'єр все ще має змогу перемогти у другому турі, адже крім левової частини суспільства, Бабіш також має пряму підтримку від чинного президента Мілоша Земана.

І навіть попри те, що сам Земан вже встиг перевзутися та відійти від "любові до Росії", про Бабіша такого сказати поки не можна. Євроскептицизм Бабіша також наближує його до угорського колеги – Віктора Орбана. Зрештою, вони можуть створити певну коаліцію на рівні ЄС та активніше протистояти усім атакам з боку Брюсселя. Того ж Орбана прямо звинувачують у порушенні демократії та обмежують фінансову підтримку Угорщини від ЄС. Вдвох вони зможуть активніше "шантажувати" Брюссель на спільних голосуваннях та досягати поступок від ЄС.

Підтримка України за влади Бабіша також може суттєво обмежитися. Попри те, що уряд Чехії сьогодні дуже активно демонструє підтримку України, як на словах, так і діями, ймовірний президент Бабіш зможе активно впливати на це. Зрештою, це може й не призведе до повної відмови від підтримки України, проте обсяги цієї допомоги можуть суттєво зменшитися.

Втім, завчасно робити дуже фаталістичні прогнози теж не варто. Опоненти Бабіша мають такі ж високі шанси на перемогу. Кожен з них займатиме стійку позицію на стороні України. За такого розвитку подій, обсяги підтримки нашої держави навпаки можуть збільшитися. Зрештою, у чеському суспільстві є запит на нові обличчя, тож Нерудова та Павел здатні ідеально його задовольнити.



Попередня соціологія на чеські вибори / інфографіка Politico