"Щоб не звинуватили в сепаратизмі": чому Надєждін лишається прийнятним кандидатом для Кремля

Доволі неоднозначним кандидатом на президентських виборах в Росії є Борис Надєждін. З одного боку він каже, що вторгнення було помилкою, цю так звану спецоперацію треба закінчувати. А з іншого боку дає зрозуміти, що не збирається виводити війська чи повертати Крим.

В ефірі 24 Каналу російський опозиційний політолог Дмитро Орєшкін зазначив, що Борис Надєждін озвучує такі заяви, адже він не дурний. Якщо він скаже протилежне, його знімуть з перегонів, адже в Росії це називається пропаганда сепаратизму.

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"Оскільки Крим оголошений російським, то його повернення сприймається, як підтримка сепаратизму й розколу Росії", – пояснив Орєшкін.

Якщо він грає за правилами, які супроводжують цей передвиборчий ритуал, то його дуже легко критикувати щодо так званих новоприєднаних територій. Якщо він скаже, що це кримінальний злочин, що це окупація країни з територіально визнаними кордонами, – тоді його знімуть з виборів.

"Це я можу це все озвучувати. І я думаю, що він саме так й думає, адже знаю його. Проте вимагати від нього, щоб він це вимовив, мені здається, це просто нераціонально", – додав політолог.

Чи узгоджена його кандидатура з Кремлем

"Я би не хотів говорити, що ця кандидатура "впала з неба". Надєждін прийнятна кандидатура для Кремля – інакше б її не було", – пояснив Дмитро Орєшкін.

Він додав, що попри це Надєждін поводиться так, що може стати неприйнятним. Проте цього вимагає логіка подій, адже люди від нього очікують закінчення війни.

Не факт, що в нього це вийде, адже ми розуміємо, що "проти лому немає прийому". Навіть, якщо у Надєждіна буде 15%, що буде вже немислимим скандалом, – все одно він не стане президентом й очікувати від нього це просто нераціонально,

– припустив політолог.

За словами Орєшкіна, було багато ініціатив щодо демократизації російської політики й завжди ці ініціативи розвалювалися з середини. Не без допомоги Кремля, який туди запускав своїх агентів. У результаті спроби створити якусь спільну опозицію руйнувалися. Зараз, на диво, опозиція змогла об'єднатися біля однієї кандидатури.

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