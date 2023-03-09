Політолог помітив суперечливі моменти у версії "українського сліду" на "Північних потоках"

Західні ЗМІ озвучили версію про буцімто "український слід" під час вибухів на "Північних потоках". Втім у цієї версії є аж надто багато суперечливих моментів.

Про них в ефірі 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він переконаний, що не варто шукати будь-яких причин вибухів, адже всі вони на поверхні й прямо пов'язані з Росією.

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Суперечності версії про "український слід"

Співрозмовник відзначає, що після того, як цю тему знову почала розганяти Росія, першими її підхопили "жовті" видання. Хоча вона почала з'являтися й у пристойних західних ЗМІ.

Вона там з'являється через те, що західні ЗМІ звикли подавати різні альтернативні точки зору й розглядати різні версії. Та те, що в цьому зацікавлені передовсім росіяни – це факт,

– наголошує Ігор Рейтерович.

На його думку, такі версії виглядають доволі "кострубато". Мовляв, провести таку спеціоперацію нині у світі можуть буквально 3 – 4 країни. Мова про ті країни, які мають атомні підводні човни.

"Зрозуміло, що Україна – за всього бажання, щоб у нас були настільки підготовлені кадри в такій вузькій сфері – у нас ніколи такого не було. А от те, що це могли провернути росіяни як операцію під чужим прапором – може відповідати дійсності", – вважає політолог.

Ігор Рейтерович про підрив на "Північних потоках": дивіться відео

Дуже цікавим моментом співрозмовник відзначає те, що росіяни досі не надали жодних фактів про те, яким чином провели так звану диверсію. Зокрема, про те, в який спосіб підірвали ці потоки – ззовні чи зсередини.

Якщо зсередини – зрозуміло, хто це зробив. Якщо ззовні, все одно все це вказує на Росію, адже на той момент, коли все це відбувалося, вже було зрозуміло, чим воно закінчиться,

– каже фахівець.

Також дуже цікавим є той факт, що версія про "український слід" з'явилася наступного ж дня після того, як "Газпром" офіційно заявив, що він поченає процедуру консервації та зняття частини обладнання з газогонів.

Вибухи на "Північних потоках"