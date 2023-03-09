Политолог заметил противоречивые моменты в версии "украинского следа" на "Северных потоках"
Западные СМИ озвучили версию о якобы "украинском следе" во время взрывов на "Северных потоках". Впрочем, у этой версии есть слишком много противоречивых моментов.
О них в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он убежден, что не стоит искать каких-либо причин взрывов, ведь все они на поверхности и напрямую связаны с Россией.
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Противоречия версии об "украинском следе"
Собеседник отмечает, что после того, как эту тему снова начала разгонять Россия, первыми ее подхватили "желтые" издания. Хотя она начала появляться и в солидных западных СМИ.
Она там появляется из-за того, что западные СМИ привыкли представлять разные альтернативные точки зрения и рассматривать разные версии. Да то, что в этом заинтересованы прежде всего россияне – это факт,
– подчеркивает Игорь Рейтерович.
По его мнению, такие версии выглядят довольно "коряво". Мол, провести такую специализацию в настоящее время в мире могут буквально 3 – 4 страны. Речь о тех странах, которые имеют атомные подлодки.
"Понятно, что Украина – при всем желании, чтобы у нас были настолько подготовлены кадры в такой узкой сфере – у нас никогда такого не было. А вот то, что это могли провернуть россияне как операцию под чужим флагом – может соответствовать действительности", – считает политолог.
Игорь Рейтерович о подрыве на "Северных потоках": смотрите видео
Очень интересным моментом собеседник отмечает, что россияне до сих пор не предоставили никаких фактов о том, каким образом провели так называемую диверсию. В частности, о том, как подорвали эти потоки – извне или изнутри.
Если изнутри – понятно, кто это сделал. Если извне, все равно все это указывает на Россию, ведь к тому моменту, когда все это происходило, уже было понятно, чем оно закончится,
– говорит специалист.
Также очень интересен тот факт, что версия об "украинском следе" появилась на следующий же день после того, как "Газпром" официально заявил, что он начнет процедуру консервации и снятия части оборудования с газопроводов.
Взрывы на "Северных потоках"
- В конце сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", соединяющих Россию с Германией через Балтийское море, произошли неизвестные взрывы. После этого газопроводы, которые и так стояли без дела, оказались непригодными для использования.
- Россия тогда начала винить в "диверсии" всех вокруг. Речь шла как об Украине, так и о ненавистных "англосаксах" – Великой Британии и США.
- Недавно в СМИ появилась информация о якобы "украинском следе". Журналисты утверждают, что неназванный "инвестор" из Украины заказал такую операцию, чтобы отомстить России. Для операции он нанял специально обученных водолазов. Издание отвергает причастность украинского правительства или армии к этому.