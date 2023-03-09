О них в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он убежден, что не стоит искать каких-либо причин взрывов, ведь все они на поверхности и напрямую связаны с Россией.

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Противоречия версии об "украинском следе"

Собеседник отмечает, что после того, как эту тему снова начала разгонять Россия, первыми ее подхватили "желтые" издания. Хотя она начала появляться и в солидных западных СМИ.

Она там появляется из-за того, что западные СМИ привыкли представлять разные альтернативные точки зрения и рассматривать разные версии. Да то, что в этом заинтересованы прежде всего россияне – это факт,

– подчеркивает Игорь Рейтерович.

По его мнению, такие версии выглядят довольно "коряво". Мол, провести такую специализацию в настоящее время в мире могут буквально 3 – 4 страны. Речь о тех странах, которые имеют атомные подлодки.

"Понятно, что Украина – при всем желании, чтобы у нас были настолько подготовлены кадры в такой узкой сфере – у нас никогда такого не было. А вот то, что это могли провернуть россияне как операцию под чужим флагом – может соответствовать действительности", – считает политолог.

Игорь Рейтерович о подрыве на "Северных потоках": смотрите видео

Очень интересным моментом собеседник отмечает, что россияне до сих пор не предоставили никаких фактов о том, каким образом провели так называемую диверсию. В частности, о том, как подорвали эти потоки – извне или изнутри.

Если изнутри – понятно, кто это сделал. Если извне, все равно все это указывает на Россию, ведь к тому моменту, когда все это происходило, уже было понятно, чем оно закончится,

– говорит специалист.

Также очень интересен тот факт, что версия об "украинском следе" появилась на следующий же день после того, как "Газпром" официально заявил, что он начнет процедуру консервации и снятия части оборудования с газопроводов.

Взрывы на "Северных потоках"